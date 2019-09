Harald Hopfgartner aus Sillian war an Bord der Griechischen Fähre, die am Samstag in Rauch aufging. Gestern kam er wohlbehalten nach Hause.

Fähre in Flammen: Den entgegenkommenden Schiffen schlug eine Rauchwolke entgegen © KK/PRIVAT

"Machst du eine Reise, kannst du was erzählen“, sagt Harald Hopfgartner. Den Humor hat er nicht verloren, obwohl ihm der Schreck noch in den Gliedern sitzt: „Ich bin innerlich noch angespannt“, fügt er erschöpft hinzu. Der Sillianer befand sich auf der griechischen Fähre, die am Samstag in der Früh im Hafen von Igoumenitsa mit 600 Passagieren ausgelaufen war.