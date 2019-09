Polizei bittet um Hinweise Holzkopf aus Schloss in Lienz gestohlen

Der Kopf gehört zur dort ausgestellten Plastik "Männerchor". Der Diebstahl fiel erst am 26. September auf.

Nach diesem Holzkopf wird gesucht © Polizei

Wie die Osttiroler Polizei am Montag meldet, wurde im Zeitraum zwischen Anfang September und 26. September ein Holzkopf aus dem Schloss Liebburg in Lienz gestohlen. Der Kopf gehört zur dort ausgestellten Plastik "Männerchor" Durch den Diebstahl entstand ein Schaden in Höhe eines dreistelligen Eurobetrages.

Um zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Lienz (Tel. 059133/7230) wird ersucht.