Die Wahlbeteiligung in Osttirol ohne Wahlkarten beträgt 60,02 Prozent. Die Auszählung der Wahlkarten ist voll im Gange.

In den Osttiroler Wahllokalen lag die Wahlbeteiligung bei 60,02 Prozent. © Eder

317.335 der insgesamt 543.044 wahlberechtigten Tiroler haben am Sonntag, bei der Nationalratswahl ihre Stimme abgegeben. Daraus ergibt sich eine Wahlbeteiligung bei der Urnenwahl von 58,44 Prozent. In den Osttiroler Wahllokalen lag die Wahlbeteiligung bei 60,02 Prozent. Somit gingen 23.728 Osttiroler zur Nationalratswahl. Die meisten Wähler hatte Außervillgraten (72,03 Prozent). In Untertilliach gingen lediglich 51,91 Prozent der Wahlberechtigten zu den Urnen.