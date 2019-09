Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Katastrophenübung in Assling © (c) Brunner Images | Philipp Brunner (Brunner Images | Philipp Brunner)

Eine Gasexplosion und ein Autofahrer, der in eine Menschenmenge rast. Das waren die Szenarien einer groß angelegten Katastrophenübung in Assling. Dafür waren sogar 27 Statisten im Einsatz, um die Szenen möglichst authentisch nachzustellen. 26 Einsatzkräfte der Sondereinsatzgruppe des Roten Kreuzes, Bezirk Lienz, mit Bezirksrettungskommandant Günther Payer nahmen an dieser Übung teil.

Drei der Rettungskräfte - Reinhard Stotter, Thomas Klammer und Peter Eder- absolvierten in diesem Zuge die Einsatzleiterprüfung. Die Feuerwehr Assling mit Kommandant Manuel Oberwasserlechner war mit 77 Florianijüngern dabei.