Bei der ersten Österreichischen Jugendmeisterschaft in Hallwang im 3D-Bogenschießen holte sich Lukas Moser vom HSV Lienz, Sektion Bogensport, den Meistertitel.

Bogenschütze Lukas Moser holte sich bei der ersten Jugendmeisterschaft in Salzburg Gold © KK/HSV Lienz

Die Osttiroler haben einen frisch gebackenen Österreichischen Jugendmeister. Die Rede ist von Lukas Moser vom HSV Lienz, Sektion Bogensport, der bei der ersten Jugendmeisterschaft in Hallwang in Salzburg mit seiner Treffsicherheit beeindruckte. Geschossen wurde im 3-D WA Regelwerk auf 21 Tierfiguren. Es regnete zwar in Strömen, aber der junge Sportler ließ sich davon nicht beeindrucken und holte sich einen beachtlichen Vorsprung zu seinem Konkurrenten Mario Hehenberger heraus. Dass der Parcours für alle Zaungäste gut einsichtbar war, machte es für die Zuschauer besonders spannend. Schlussendlich brillierte Moser mit der Tagshöchstleistung und erzielte 439 Ringe, dicht gefolgt von Julian Kropf.