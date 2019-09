Facebook

Die Polonaise und Mitternachtseinlage hatten Vegas-Show-Potential © Natascha Brunner

Glücksspiele, spontane Hochzeiten und Elvis Presley – daran denkt man, wenn man Las Vegas hört. Genau darum ging es auch beim diesjährigen Ball der Handelsakademie (HAK) Lienz in der Dolomitenhalle. Mit ihrem Motto „Hak Vegas – Um jede Note gepokert“ luden die Schüler ein, mit ihnen eine wilde Nacht in Vegas zu verbringen. „Wir sind 32 Maturantinnen und Maturanten und durch die Planung des Maturaballs ist der Zusammenhalt nun noch größer“, so Michelle Koini in der Eröffnungsrede, die sie mit Alexander Schneider moderierte. „Es steckt unglaublich viel Arbeit hinter dem Projekt, eine Tennishalle in so einen schönen Ballsaal zu verwandeln – ich darf zu dieser tollen Zusammenarbeit gratulieren“, richtete Martin Rainer, stellvertretend für den verhinderten Direktor Josef Pretis. einige Worte an die Besucher.