Jubelstimmung in der Bezirkszentrale der ÖVP © Florian Eder

Jubelstimmung auch bei der ÖVP Osttirol: Mit 57,42 Prozent ist sie klarer Sieger in allen 33 Gemeinden. Das ist ein Zugewinn von 11,40 Prozent. Zu den großen Gewinnern zählen auch die Grünen, sie schafften 9,54 Prozent – ein Plus von 6,30 Prozent. Die Neos erreichten 6,92 Prozent und damit ein Plus von 1,80 Prozent. Ein blaues Wunder erlebten hingegen die Freiheitlichen in Osttirol. Ihr Verlust: minus 8,83 Prozent. Trotzdem bleiben sie auf Platz zwei mit 15,35 Prozent. Auf Rang drei ist die SPÖ mit 8,62 Prozent. Mit minus 8,05 Prozent zählen auch die Sozialdemokraten zu den großen Verlieren im Bezirk.