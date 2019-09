Facebook

Ein Zwischenhoch gewinnt am Sonntag vorübergehend an Einfluss auf unser Wetter. Daher setzt sich nach der unterschiedlich raschen Auflösung einiger dichter Restwolken oder auch Hochnebelfelder tagsüber zunehmend die Sonne besser in Szene und besonders in den Nachmittagsstunden ist das Wetter recht freundlich. "Die Wetterbedingungen laden deshalb vor allem nachmittags auch zu einem Sonntagsspaziergang ein oder man kann sogar an einen Ausflug ins Grüne denken", gibt sich der Meteorologe Reinhard Prugger recht positiv. Die Temperaturen sind angenehm und erreichen zum Teil sogar spätsommerliches Niveau. Die Werte steigen nämlich zum Beispiel in Nussdorf-Debant in den Nachmittagsstunden auf durchaus beachtliche Werte nahe 22 Grad.