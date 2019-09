Facebook

Feierstunde im Wohn- und Pflegeheim Sillian: Die Familie gratulierte der Jubilarin Barbara Wilhelmer © KK/Privat

Barbara Wilhelmer blickt auf ein langes und bewegtes Leben zurück. Am 28. September 1919 wurde sie auf dem Bauernhof zu Bruggen in Erschbaum (Kartitsch) geboren. Die „Brugger Warbe“, wie sie in Kartitsch genannt wird, war das zehnte von zwölf Kindern und wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf.