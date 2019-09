Facebook

Suchentrunk ist FF-Kommandant in Nikolsdorf © KK/Privat

Seit nun 15 Jahren ist Stefan Suchentrunk bereits bei der Freiwilligen Feuerwehr in Nikolsdorf. Beigetreten ist er im Jahr 2004, nachdem ein Nachbar und Mitglied der Feuerwehr gefragt hat, ob er nicht beitreten möchte. Suchentrunk ist Funkbeauftragter und seit 2017 ist er auch Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr in Nikolsdorf. „Wenn die Sirene geht, steigt der Blutdruck und ich frage mich, was da auf uns zu kommt und welche Entscheidungen ich treffen muss“, so Suchentrunk.