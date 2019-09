Osttirol„Spezielle“ Hotels sind in Osttirol rar

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Franz Rosemayr, Eckart Mandler und Max Straffinger vom Verband der Urlaubsspezialisten © Kasupovic

Der Verband der Urlaubsspezialisten, der 1993 gegründet wurde, ist eine Serviceorganisation für Angebotsgruppen und Vereinigungen von Themenhotels. Mittlerweile haben sich zwölf Gruppierungen zusammen gefunden und machen eine Vielfalt im Themenurlaub zum Programm. Die Bandbreite der Urlaubsthemen reicht dabei von Mountainbike und Motorrad, über Golf, Bauernhof, Wellness und Fischwasser, bis hin zu Kinder und Familie. Unter den circa 3000 Mitgliedsbetrieben, davon 500 Hotels, sind derzeit lediglich zwei in Osttirol – das Outside in Matrei und der Taurerwirt in Kals – zu finden.