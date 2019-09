Facebook

App präsentiert den Johannesplatz in Lienz in historischen Bildern © Mersiha Kasupovic

Die neue App „Timetrip Pics“ setzt Nord-, Ost- und Südtirol mit historischen Aufnahmen in Szene. Sie ermöglicht den Nutzern einen Blick in die Vergangenheit zu werfen, und das auf je zwei Plätzen in den Städten Innsbruck, Bozen, Bruneck und Lienz. „Unser Ziel ist es, die bildlichen Zeugnisse der Vergangenheit möglichst nutzerfreundlich zugänglich zu machen“, schildert Martin Kofler, Leiter des Tiroler Archivs für fotografische Dokumentationen.