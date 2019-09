Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mehr Wertschöpfung je Nächtigung. Viele Vermieter haben in den letzten Jahren in die Qualität ihrer Betten investiert, wie hier eines der Antonius Apartments von Josef Kaplenig © Armin Bodner

„Im Grunde zählt nur die Wertschöpfung und was unseren Vermietern am Ende der Saison bleibt.“ Diese langjährige Kernaussage von TVBO Obmann Franz Theurl in Bezug auf Nächtigungsstatistiken, die vielfach bezweifelt wurde, findet nun in der Destination Research Tirol ihre Bestätigung. Das Ranking aller Tourismusregionen Tirols wurde vom MCI im Auftrag der Tirol Werbung durchgeführt und Anfang September in Innsbruck präsentiert. In dieser Studie geht Osttirol als Sieger bei der Umsatzentwicklung der Beherbergung pro Nacht hervor.