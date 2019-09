"Fridays for Future"Klima-Demo zieht am Freitag durch die Lienzer Innenstadt

In Lienz gehen Menschen am Freitag für den Klimaschutz auf die Straßen. Auch Bischof Hermann Glettler unterstützt junge Klima-Aktivisten.

Auch Schüler der NMS Egger-Lienz gingen im vergangenen Jahr auf die Straße © Kasupovic

Vor einem Jahr saß ein junges Mädchen – Greta Thunberg – auf der Straße vor dem schwedischen Parlament und protestierte für mehr Klimaschutz. Nach und nach schlossen sich der 16-Jährigen Schüler auf der ganzen Welt an, viele unter dem Motto „Fridays for Future“. Und so ist aus ihrem wöchentlichen Schulstreik inzwischen eine internationale Klimaprotestbewegung mit Hunderttausenden Anhängern geworden.