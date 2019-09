Facebook

Dank der Aktion durfte sich auch Dasha (4) aus der Ost-Ukraine freuen © KK/Samaritan's Purse e.V.

Für unsere Kinder, aber auch uns Erwachsene ist es ein schönes Gefühl, anderen Kindern in ärmeren Ländern etwas schenken zu können und ihnen eine Freude zu machen“, begründet Nicole Obweger vom Mamiladen in der Kreuzgasse in Lienz, warum sie heuer erstmals als Annahmestelle bei der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ mitmacht.