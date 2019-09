Facebook

© FF Nußdorf-Debant

Am Mittwoch wurde die Freiwillige Feuerwehr Nußdorf-Debant um 8:45 Uhr zu einem Lkw-Brand beim Glockner-Kreisverkehr (B100 Drautalbundesstraße) gerufen. Dieser hatte 30.000 Liter Diesel und Benzin geladen. "Zum Glück hatte der LKW-Fahrer den Anhänger nach bemerken der Rauchentwicklung vorsorglich auf der Bundesstraße abgehängt und den Motorwagen in ca. 50 Meter Entfernung abgestellt, um einen eventuellen größeren Schaden zu vermeiden, sollte das Fahrzeug in Vollbrand geraten", informiert die FF Nußdorf-Debant.