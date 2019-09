Da es in der Vergangenheit mehrmals zu Einbruchsversuchen und Beschädigungen gekommen war, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Mehrmals wurde schon versucht, ins Pfarramt einzubrechen (Sujetbild) © KLZ/Weichselbraun

Irgendwann zwischen 18. und 23. September beschädigten bislang unbekannte Täter die Fenster der Behinderten- und der Herrentoilette sowie die Türe der Behindertentoilette des Pfarramtes in der Andreas-Hofer-Straße in Lienz. Dadurch entstand ein Schaden in derzeit noch unbekannter Höhe.

Zeugenaufruf

Da es in der Vergangenheit bereits mehrmals zu Einbruchsversuchen und Beschädigungen gekommen war, ersucht die Polizeiinspektion Lienz (Telefonnummer 059133 / 7230) um zweckdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.