Nationalratswahlen 2019„Es geht in die falsche Richtung“

Evelyn Müller (SPÖ) bringt neuen Wind in die Politik.

Evelyn Müller ist seit drei Jahren SPÖ-Mitglied © KK/Privat

Zweifelsohne ist es ein Vertrauensvorschuss, den die sozialdemokratische Partei Evelyn Müller entgegenbringt. Die Lienzerin ist erst seit drei Jahren politisch engagiert und bereits Spitzenkandidatin der SPÖ im Bezirk. Auf der Landesliste steht ihr Name auf Platz fünf. „Ich hatte 2016 das Gefühl, dass das soziale Klima kälter wird und sich die Gesellschaft in zwei Lager – links und rechts – aufspaltet. Mir ist aber wichtig, den Mittelstand zu stärken. Das war meine Motivation, in die Politik zu gehen“, erzählt die 37-Jährige.