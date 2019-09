Fotos, die den Ortswandel dokumentieren, stehen im Fokus einer Ausstellung, die am Samstag die Türen öffnet.

Grafiker Sebastian Lackner, Bürgermeister Pfurner, Vizebürgermeisterin Gertraud Oberbichler und Kurator Kofler mit Entwürfen jener Fotos, die in der Ausstellung professionell präsentiert werden © Kari

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Am Samstag eröffnet die Fotoausstellung „Nußdorf-Debant im Lichtbild 1880 – 1995“ im Pitterl-Haus in Nußdorf. Gezeigt werden Ortsansichten und Gebäude im Wandel der Zeit sowie Personenporträts von 1880 bis in die Jetztzeit.