Der Vormittag verläuft nach Auflösung von morgendlichen Nebelfeldern und Restwolken vorübergehend recht sonnig oder gering bewölkt. Mit der höher steigenden Sonne geht es nach einem herbstlich frischen Morgen mit den Temperaturen schon bald nach oben. Die höchsten Temperaturen schaffen rund 18 Grad etwa in Matrei. Im Laufe des Nachmittags trübt sich der Himmel von Westen her langsam weiter ein. Es bleibt aber vorerst noch weitgehend trocken. Wetterempfindliche und sensible Menschen haben wegen der zu erwartenden Wetterbesserung kaum Beschwerden zu befürchten. "Viel Bewegung an der frischen Luft regt den Organismus an und stärkt das Immunsystem enorm", behauptet der Wetterfachmann Werner Troger.