Mit Rang zwei und drei in der Alpencupwertung, sowie drei Klassensiege und jeweils einen zweiten und dritten Rang war die Ausbeute der SU Matrei vom Ranggeln in Inzell in Bayern.

Kampfstark auch gegen Ende der Saison! Vorne: Gabriel Mariner, Rene Mattersberger, Philip Holzer, Jakob Stemberger; Hinten: Lukas Mattersberger, Kevin Holzer © SU Matrei

Beim Alpencupfinale in Inzell stand mit Christoph Kendler der Sieger 2019 schon seit mehreren Wochen fest, aber um die Ränge 2 bis 5 war noch alles offen. Philip Holzer sicherte sich mit Siegen über die Zillertaler Fankhauser und Hauser in der Klasse II den Tagessieg und somit im Alpencup auch den zweiten Endrang. Rene Mattersberger kämpfte gegen Christoph Kendler in der Meisterklasse I ein Remi und verfehlte im Nachranggeln mit Rang vier knapp das Podium. Beim Hogmoarbewerb schied Mattersberger ebenfalls mit einem Remi gegen Michael Schoner in Runde eins aus. Aber da seine unmittelbaren Kontrahenten Eberl und Grössig auch nicht voll punkteten, konnte Rene Mattersberger seinen dritten Rang in der Alpcupentwertung beibehalten. Albert Warscher schied ebenfalls mit zwei Remi gegen Schwabl(Klasse I) und Eberl (Hogmoar) vorzeitig aus. Auch Philip Holzer hatte kein leichtes Los und schied beim Hogmoar mit einem Remi gegen Fankhauser aus dem Bewerb.