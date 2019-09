Facebook

Der Notarzthubschrauber Christophorus 7 brachte die schwer verletzte Frau ins Bezirkskrankenhaus Lienz © KLZ/Jürgen Fuchs

Am Sonntag gegen 10.50 Uhr wollte ein 90-jähriger Deutscher seinen Pkw im Gemeindegebiet von Obertilliach (Bezirk Lienz), in einer Parklücke am Fahrbahnrand abstellen. Zu diesem Zweck ersuchte er seine 83-jährige Ehefrau auszusteigen und ihn hinten einzuweisen.