Bei der offiziellen Eröffnung der 34. Osttirol Messe in Lienz herrschte Aufbruchstimmung. Noch bis Sonntag wird hier ein bunter Strauße an Themenvielfalt angeboten.

Die 133 Aussteller bieten einen bunten Strauß an Produkten, Dienstleistungen und Innovationen © Kasupovic

So ein Gewusel am Gelände der Dolomitenhalle in Lienz: Schon vor der offiziellen Eröffnung der 34. Osttirol Messe am Freitag liefen die ersten Besucher durch die Hallen und übers bunte und gut gefüllte Freigelände. Noch bis Sonntag, 29. September, präsentieren hier insgesamt 133 Aussteller einen bunten Strauß an Produkten, Dienstleistungen und Innovationen. Mit den neuen Sonderschauen „Kunsthandwerk und Design aus Osttirol“ und „Guten Appetit Osttirol“ wird heuer ein besonderes Augenmerk auf heimische Erzeuger gelegt.