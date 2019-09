Facebook

Heute wird es noch einmal sonnig, ab Montag nähert sich die Schlechtwetterfront © Juergen Fuchs, Kleine Zeitung

Der Hochdruckeinfluss wird heute, Sonntag, nun langsam wieder schwächer, 15 bis 20 Grad. Der heutige Tag bringt in Osttirol vor der Annäherung einer Schlechtwetterfront insgesamt noch recht freundliches Wetter und nach der Auflösung vereinzelter Nebel- oder Hochnebelbänke scheint auch zeitweise wieder die Sonne. Im Tagesverlauf ziehen aber auch schon Wolkenfelder in eher höheren Luftschichten heran und speziell im Bereich der Karnischen Alpen sind diese Wolken auch zum Teil dicker und es stauen sich an den Bergen auch tieferliegende Wolken an. Die Temperaturen sind ähnlich wie am Vortag und somit erreichen diese am Nachmittag zum Beispiel in Abfaltersbach Werte um 19 Grad. "Man sollte den Tag noch für Unternehmungen nützen, denn am Montag ändert sich das Wetter deutlich", empfiehlt der Meteorologe Reinhard Prugger.