Durch diese Rohre fließt das Öl ins Tanklager und dann weiter in die TAL © Uwe Schwinghammer

Die Transalpine Ölleitung TAL, die ihren Österreich-Sitz in Osttirol hat, hat was zu feiern: Kürzlich wurde der 20.000 Öltanker seit deren Bau 1967 im Hafen von Triest gelöscht. Das Öl wird dann über die TAL nach Österreich, Süddeutschland und Tschechien gepumpt.

Der General Manager der TAL, Alessio Lilli, verband diese Feier auch gleich mit dem 300. Geburtstag des Hafens von Triest, der dieser Tage begangen wurde. Schließlich ist die TAL wichtigster Partner des Hafens: „Die TAL ist verantwortlich für 70 Prozent des Umschlages des Triester Hafens.“

Zur Feier waren selbstverständlich auch Anrainer-Bürgermeister der TAL gekommen: Aus Osttirol Andreas Köll, da in Kienburg die Österreich-Zentrale des Unternehmens ihren Sitz hat. Außerdem Günter Resch, Bürgermeister von Jochberg, sowie deutsche und italienische Amtskollegen.