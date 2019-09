Arbeiter wollte Apfelerntemaschine wenden, geriet auf Hangböschung und kippte um. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Verletzungen waren so schwer, dass der Pole noch an der Unfallstelle verstarb © KLZ/Fuchs

Ein tödlicher Arbeitsunfall ereignete sich am Donnerstag gegen 13.30 Uhr in Dölsach: Ein Pole (41) wollte auf einem landwirtschaftlichen Anwesen am Ende einer Baumreihe eine Apfelerntemaschine wenden. Dabei geriet er mit der Maschine auf eine Hangböschung, worauf diese umkippte und der Lenker auf einen unterhalb der Böschung befindlichen Betonplatz geschleudert wurde.