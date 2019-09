Lange war die Zukunft des Hallenbads in Sillian ungewiss. Jetzt soll die Abrissbirne zuschlagen. Das hat der Gemeinderat mehrheitlich beschlossen. Wir warfen bei einem Lokalaugenschein einen letzten Blick in das ate Bad.

Seine Tage sind gezählt: Das desolte Hallenbad in Sillian wird nach langem Hin und Her tatsächlich abgerissen © Kasupovic

Chlorgeruch hängt schon lange nicht mehr in den Räumen des ehemaligen Hallenbades in Sillian. Vielmehr riecht es modrig. Nur das alte Schwimmbecken lässt überhaupt erahnen, dass hier einst ein Hallenbad war. Anstelle der Damen und Herrenduschen klaffen nur noch große Wunden in den Gemäuern. Schutt liegt auf dem Boden. Auch das ehemalige Gastronomielokal der Marktgemeinde Sillian bietet heute nur noch einen trostlosen Anblick, ebenso wie der ehemalige Technikraum.