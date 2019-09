Nationalratswahlen 2019„Wer Grenzen aufzieht, opfert Jobs“

Facebook

Domenik Ebner ist passionierter Wahlkämpfer © Eder

Er ist zugereist aus Spittal, lebt in Tristach und arbeitet bei der Firma Euroclima in Sillian. Das Herz von Domenik Ebner schlägt politisch für die Neos. Politik hat ihn immer schon interessiert. Als 2012/13 in der Bundespolitik mit ÖVP und SPÖ nichts mehr ging, ist, hat ihn das beschäftigt. „Mir blieb zu Jammern oder selber etwas zu unternehmen“, sagt Ebner. 2013 sind die Neos aufgeploppt.