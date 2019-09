Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Väter und Kinder hatten beim gemeinsamen Raften auf der Isel viel Spaß und erlebten einen unvergesslichen Tag © KK/MANNSBILDER

Eine besondere Aktion startete der Verein Mannsbilder Männerberatung Tirol mit der Zweigstelle in Lienz: Zum ersten Mal lud der Osttiroler Verein zum „Vater-Kind-Tag“ in Form eines Raftingausfluges auf der Isel ein. Insgesamt konnten acht Väter und acht Kinder zu dieser Veranstaltung im Adventurepark in Ainet begrüßt werden. Beide Boote bestritten die First-Step-Tour mit deren Ziel in der Pfister.