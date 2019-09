Nationalratswahlen 2019„Die Grünen braucht es im Parlament“

Thomas Haidenberger führt in Osttirol Grünen-Liste an.

Thomas Haidenberger ist in Iselsberg-Stronach zu Hause © Florian Eder

Schon seit den späten 1980er Jahren wählt Thomas Haidenberger aus Iselsberg-Stronach Grün. Seit neun Jahren ist der 56-Jährige offiziell grünes Mitglied und seit 2012 Bezirkssprecher in Osttirol. Für die Nationalratswahl am 29. September steht der Bezirksspitzenkandidat als Vierter auf der Landesliste. Und wer ihn kennt weiß, dass ihm vor allem die Themen Energie und Klimaschutz am Herzen liegen. Wichtig sei auch, dass die Schere zwischen Arm und Reich nicht weiter auseinandergeht „Die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer“, sagt der 56-Jährige.