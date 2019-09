Kleine Zeitung +

Osttirol Dieses Septemberwochenende kommt keine Langeweile auf

Sillian beendet die Jubiläumsfeierlichkeiten mit einem Konzert, Hackbrettspieler treffen sich in Ainet, Geige trifft in der Spitalskirche auf Klavier und in Sillian wird wieder Kaputtes repariert.