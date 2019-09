Facebook

Lienz wächst bei Einwohnern nicht mehr © Ruggenthaler

Flächenwidmungen werden im Lienzer Gemeinderat oft ohne viel Federlesen durchgewunken. Nicht so in der Sitzung vom Dienstagabend. Die Änderung des Flächenwidmungsplanes für einen Wohnblock der Wohnbaugesellschaft GHS (Siedlerbund) im Wohnpark Süd stand zur Diskussion. Uwe Ladstätter, Mandatar der LSL (Liste Stadt Lienz) äußerte Bedenken: "Schaut man Lienz von oben an, sieht man jetzt schon die Zersiedelung der Stadt am Rand und das gefällt mit nicht".