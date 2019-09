Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Absolventen feierten mit Familien und Freunden ihr Diplom © Nicole Kari

Es war ein Tag mit strahlenden Gesichtern. 17 Absolventen der Gesundheits- und Krankenpflegeschule in Lienz feierten ihre Diplomverleihung. „Vor uns stehen selbstbewusste junge Menschen, die in der Abschlussprüfung zeigten, was sie drauf haben. Nun heißt es begeistert bleiben und für den Beruf brennen, aber dabei nicht verbrennen“, sagte der medizinisch wissenschaftliche Leiter, Oberarzt Alfred Senfter, bei der feierlichen Verleihung. Direktorin Manuela Girstmair holte die Wertigkeit ihrer künftigen Arbeit als diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger vor den Vorhang: „Fachliches Wissen und Flexibilität werden abverlangt. Man ist Vermittler zwischen den Berufsgruppen und Ansprechperson für die Angehörigen.“