Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Matthias Scherer, Spitzenkandidat der ÖVP in Osttirol © Brunner Images|Philipp Brunner

Man kann etwas hinnehmen oder verändern. Ich will jetzt für den Bezirk etwas bewegen“, sagt Matthias Scherer, Spitzenkandidat der ÖVP in Osttirol bei der Nationalratswahl am 29. September. Seit 15 Jahren ist der 49-Jährige Bürgermeister in Obertilliach. Der Bezirksparteiobmann-Stellvertreter ist auf dem vierten Landeslistenplatz gereiht und hofft auf den Einzug in den Nationalrat. Seine politische Laufbahn nahm 1998 als Gemeinderat den Anfang. Aber insgeheim schon in den Kinderschuhen: „Mein Großvater war Bürgermeister, mein Vater auch schon Gemeinderat.“