Die gute Nachricht: Am Vormittag und über Mittag scheint die Sonne von einem gering bewölkten oder zum Teil sogar von einem wolkenlosen Himmel.

Wetter in Osttirol

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/Hallig Hooge

Zur Wochenmitte erreichen mit recht kräftigem Nord- bis Ostwind doch etwas kühlere Luftmassen unser Land. "Besonders in freien Lagen bläst uns der kühlere Wind ordentlich um die Ohren, aber mit entsprechender Kleidung kann uns das eigentlich nichts anhaben", meint der Meteorologe Werner Troger. Die Sonne kommt dabei nicht zu kurz. Vor allem am Vormittag und über Mittag scheint sie von einem gering bewölkten oder zum Teil sogar von einem wolkenlosen Himmel. Erst später am Tag werden die Wolken von Kärnten herauf deutlich mehr. Im Raum Lienz hat es maximal 20 oder 21 Grad. Im Kalser Tal hat es maximal rund 17 Grad.