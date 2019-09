Facebook

Auch bei der E-Bike-WM musste das Rad geschoben werden © E-BIKE-WM

Es war erst die zweite E-Bike-Weltmeisterschaft und trotzdem fand das Rennen in Sillian eine Eintragung in das „Guinnessbuch der Rekorde“. Warum das so ist, erklärt Moderator Ralph „The Voice“ Schader: „Es gingen über 500 Damen und Herren an den Start. Damit sind wir das größte Elektrofahrradrennen der Welt. Veranstalter Markus Mitterdorfer und sein Team haben im Vorfeld wirklich hervorragende Arbeit geleistet.“