© Fuchs Jürgen

Der Hochdruckeinfluss wird insgesamt etwas schwächer und gleichzeitig legt der Wind aus Nord zu. Trotzdem überwiegt der Sonnenschein, nur zeitweise schieben sich ein paar harmlose Wolkenfelder vor die Sonne. "Damit lässt sich der Spätsommer bzw. der Altweibersommer vorerst noch nicht wirklich verdrängen", behauptet Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts. Die Temperaturen erreichen in den Niederungen nochmals spätsommerliche Werte um oder über 25 Grad im Raum Lienz. In den nördlichen Tälern weht der Nordwind am stärksten (Tauern- und Iseltal).