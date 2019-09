Facebook

Mit der Polonaise wurde nicht nur offiziell der Maturaball selbst, sondern auch die diesjährige Ballsaison in Osttirol eröffnet © Natascha Brunner

Von Bob Marley und Michael Jackson bis hin zu Abba und den Spice Girls – beim diesjährigen Ball des Gymnasium Lienz drehte sich alles um die größten und bekanntesten Stars und Hits der letzten 50 Jahre. Mit ihrem Motto „Ball Time Favourites“ luden die Schüler dazu ein, mit ihnen zu feiern, und verwandelten den Stadtsaal in eine Reise in die Vergangenheit. „Seit fast einem Jahr laufen die Vorbereitungen für diese eine Nacht. All das hätten wir nie ohne unsere zahlreichen Helferinnen und Helfer geschafft“, mit diesen Worten bedankte sich Paul Nerud in der Eröffnungsrede, welche er gemeinsam mit Anna Pichler moderierte.