Die Freiheitlichen des Bezirks präsentierten ihre junge Kandidatenliste. Dass Hauser im Parlament bleibt, ist so gut wie sicher.

Mit junger Truppe in die Wahlen: Rene Reiter, Josef Oblasser, Natalie Reiter, Gerald Hauser, Julian Bachlechner, Eric Krautgasser, Matthias Müllmann © Ruggenthaler

Eine neuerliche Regierungsbeteiligung der FPÖ ist klar Ziel des Osttiroler Nationalratsabgeordneten Gerald Hauser. Er, zweiter auf der Landesliste, präsentierte als Spitzenkandidat in Osttirol seine Bezirksliste. „Junge Leute aufzustellen war Vorgabe in der Bezirksparteileitung und ich bin stolz auf unsere Truppe“, sagte Hauser. Bezirksparteiobmann Josef Oblasser betonte: „Hauser ist unser bester Mann und jetzt geht es darum, dass der Bezirk weiterhin eine starke Stimme in Wien hat“.