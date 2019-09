Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Rettung brachte den verletzten Motorradfahrer ins BKH Lienz © Juergen Fuchs

Am Sonntag gegen 18.25 Uhr befuhr ein 31-jähriger Osttiroler in Matrei mit einem Motorrad die B 108 in Fahrtrichtung Lienz. Bei Straßenkilometer 26,873 übersah er den auf der Fahrbahn verkehrsbedingt anhaltenden Pkw, den eine 25 Jahre alte Osttirolerin lenkte, und fuhr dem Auto hinten auf, wobei er zu Sturz kam und sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zuzog. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung an der Unfallstelle mit der Rettung in das BKH Lienz eingeliefert und dort stationär aufgenommen.