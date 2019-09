In Innervillgraten wurde am Samstag ein 59-Jähriger bei einem Unfall schwer verletzt. Ein Bandrechen hatte sich plötzlich vom Mäher gelöst und diesen abrupt gestoppt.

Ein Mann wurde am Samstag bei einem Unfall beim Heu-Wenden schwer verletzt. Er wurde mit dem Hubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Eder

In Innverillgraten ereignete sich am Samstag ein schwerer Unfall. Ein 59-Jähriger war am frühen Nachmittag mit einem Mäher, an dem vorne ein Bandrechen angekuppelt war, auf einer steilen Wiese unterwegs. Er war damit beschäftigt, Heu zu wenden.