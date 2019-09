Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK/PRIVAT

Am Sonntag bestimmt Hochdruckeinfluss ganz eindeutig das Wetter in unserem Land. Außerdem strömen auch noch recht warme Luftmassen heran. Nach der Auflösung weniger Nebelbänke in den Niederungen scheint tagsüber zumeist die Sonne und nennenswerte Wolken oder Quellwolken sind auch über den Bergen kaum zu erwarten.