Der Frächter konnte nicht beweisen, dass seine Lkw über den Felbertauern fuhren © Ruggenthaler

Endlich Urteil in Sicht, heißt es bei einem Zivilprozess am Innsbrucker Landesgericht, der nun schon seit eineinhalb Jahren geht. Ein Spediteur aus dem Salzburgischen, der jahrelang mit in der Slowakei angemeldeten Lkw durch Osttirol gefahren war, hatte die Felbertauernstraßen AG geklagt, weil er sich beim Tarif gegenüber Einheimischen benachteiligt fühlte.