Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Rote Kreuz übernahm die Erstversorgung © Fuchs

Ein 21-jähriger Facharbeiter aus Oberkärnten war am Donnerstag gegen 15.30 Uhr mit Prüfarbeiten an einer Wärmepumpe in Matrei in Osttirol beschäftigt. Dazu musste er unter anderem mit einer Spitzzange ein stromführendes Kabel aus einem elektronischen Bauteile ziehen.