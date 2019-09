Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Bilderbuchtag im Herbst wartet heute auf die Osttiroler © Jürgen Fuchs, Kleine Zeitung

Der Altweibersommer läuft heute, Freitag, zur Höchstform auf. Es etabliert sich nämlich ein Hochdruckgebiet (Azorenhoch) über den Alpen. Dabei scheint die Sonne von früh bis spät von einem blauen Himmel. Wolken sind keine oder kaum zu sehen. Am Nachmittag wird in den Niederungen die 25-Grad-Marke erreicht und stellenweise sogar überschritten. Selbst im Defereggental wird die 20-Grad-Marke am Nachmittag geknackt. Das schöne und warme Wetter lädt natürlich zu ausgiebigen Aktivitäten im Freien ein. Deshalb heißt es jetzt beispielsweise: "Nichts wie raus zum Wandern!", empfiehlt der Wetterexperte Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts.