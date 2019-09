Gemeinsam mit Ihnen möchten wir unser 30-jähriges Bestehen feiern. Am Samstag, 14. September, laden wir Sie zu unserem Fest am Johannesplatz ein.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Kleine Zeitung Osttirol-Team: Andreas Überbacher, Michaela Ruggenthaler, Karin Walder, Maria Schwaiger, Mersiha Kasupovic, Nicole Kari © Florian Eder

Die Kleine Zeitung Osttirol feiert dieses Jahr ihren 30. Geburtstag. Diesen besonderen Anlass nutzen wir für ein großes Fest. Rund um den Johannesplatz wird am Samstag, 14. September, gefeiert und alle sind herzlich dazu eingeladen. Zahlreiche Programmpunkte warten von 10 bis 14 Uhr auf die Besucher. An den Marktständen wird eine Vielfalt regionaler Köstlichkeiten geboten. In der „gläsernen Redaktion“ wird vor Ort der Regionalteil für Sonntag geschrieben und Fragen der Besucher werden beantwortet. Beim Gewinnspiel werden tolle Preise verlost und in der Fotoecke kann ein Erinnerungsfoto gemacht werden. Die Besucher können sich außerdem auf der Glückwunschwand verewigen.

Abseits des gemütlichen Austausches ist – passend für eine Geburtstagsparty – auch für Livemusik gesorgt. Von 10.30 bis 11.30 Uhr wird die Osttiroler Band Broseidon und von 12.45 bis 13.35 Uhr das Norman Stolz Duo für Stimmung sorgen.

Für unsere kleinen Gäste gibt es ein eigenes Programm mit bunten Luftballons, einem Glücksrad, Kinderschminken, Popcorn und Zuckerwatte.

Wir würden uns freuen, wenn Sie sich Zeit nehmen und das 30-Jahr-Jubiläum der Regionalredaktion in Lienz mit uns gemeinsam feiern.

Die Osttiroler Band Broseidon Foto © Marco Leiter

Singer-Songwriter Norman Stolz Foto © KK/Stolz