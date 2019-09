Facebook

© Juergen Fuchs

Eine 16-jährige Einheimische fuhr am Mittwoch gegen 16.45 Uhr mit einem Motorfahrrad von der Unterstaller Alm im Gemeindegebiet von Innervillgraten über einen öffentlichen Interessentschaftsweg in Richtung Hochberg. Am Sozius des Motorfahrrades saß eine ebenfalls 16 Jahre alte Freundin der Lenkerin. Nach etwa einem Kilometer Fahrt geriet das Fahrzeug auf dem Schotterweg aus unbekannter Ursache ins Rutschen und die beiden Mädchen kamen zu Sturz. Die Lenkerin zog sich dabei eine Fraktur des Unterschenkels zu, die Beifahrerin erlitt lediglich leichte Verletzungen.