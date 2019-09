Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schulz und Jörgens: Tochter und Mutter eröffnen zwei Geschäfte unter einem Dach © Nicole Kari

"Wir lieben die Berge“, erzählen Kathrin Schulz und Birgit Jörgens mit Begeisterung. Und das ist auch der Grund, warum es die beiden Deutschen nach Lienz verschlagen hat. Seit neun Jahren lebt Kathrin Schulz in Osttirol, nun ist auch ihre Mutter dem Ruf der Berge gefolgt.

Das Mutter-Tochter-Gespann macht in Lienz beruflich gemeinsame Sache. Dafür hat Kathrin Schulz ihre Arbeit als Tagesmutter an den Nagel gehängt. Am 14. September von 11 bis 15 Uhr feiern die Unternehmerinnen die Neueröffnung von italB und bowl’s in der Kärntner Straße 25 in Lienz (Geschäftszeiten variabel laut Aushang). Birgit Jörgens punktet mit Wohndesign aus Italien und Skandinavien. Ein Blickfang sind die Wasserkrüge und Gläser, die in 20 verschiedenen Farben angeboten und in Mailand gefertigt werden. „Mundgeblasen, durchgefärbt und spülmaschinenfest“, beschreibt Jörgens die Qualität.