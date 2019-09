Facebook

Die Sonne kommt auch zur Wochenmitte auf jeden Fall länger durch und die Temperaturen steigen tagsüber weiter an. Die 20-Grad-Marke wird zumindest im Drautal vielerorts erreicht und überschritten. "Bis über Mittag hinaus gibt es höchstens harmlose Wolkenfelder zu sehen und die Frostgrenze klettert rasch auf 3000 Meter Seehöhe an", verspricht Werner Troger (Meteorologe). Erst später am Tag werden die Wolken etwas dichter. Die Bereitschaft für Regenschauer ist dabei am Abend nur vorübergehend und örtlich etwas höher einzustufen.