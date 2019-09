Breitbandförderung 6,8 Millionen Euro sind zugesagt

Facebook

Der Minister (2. von rechts) interessierte sich bei Wito für die aktuellen „Tüfteleien“ der Techniker © Ruggenthaler

Infrastrukturminister Andreas Reichhardt war heute in Lienz unterwegs. In der Halle der Firma Wito trat er vor die heimische Presse. An seiner Seite: Nationalratsabgeordneter Gerald Hauser (FPÖ) und Josef Mair, Obmann des Planungsverbandes Lienzer Talboden. „Es ist an der Zeit, diese Region vor den Vorhang zu holen. Wir haben bei der Breitbandversorgung mit Osttirol einen Musterschüler in Österreich“, sagte Reichhardt.